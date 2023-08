Goed nieuws: de zomer keert weer (even) terug

We worden al weken niet erg verwend met al die nattigheid. Maar we kunnen komende week weer zomers weer tegemoet zien. De temperatuur gaat woensdag weer omhoog en het is niet meer zo grijs en grauw. De zon laat zich weer veel meer zien, volgens Weeronline.

Eerste dagen nog koel en nat

Zondagmiddag is ronduit slecht. In de middag vallen overal buien en vooral landinwaarts kunnen er stevige buien zijn met kans op onweer. Ook de maandag is er nog regen en blijft het aan de koele kant. Dinsdag schijnt af en toe wel de zon, maar is er ook nog kans op een bui. Het wordt dan niet warmer dan 21 graden.

Woensdag keert de zomer terug

Op woensdag krijgen we ineens een ander weerbeeld. In het binnenland kan het dan 25 graden worden, aan de kust tussen 21 en 23 graden.

Op donderdag en vrijdag is het overwegend droog weer, is er veel zon en kan het zomaar 28 graden worden.

Blijft het zomers warm?

Of het een langere periode zomers warm en droog blijft, is volgens Weeronline nog niet zeker. Wel lijken de temperaturen hoger te blijven, maar regenbuien sluit het weerstation toch niet uit. Of we krijgen warmte-onweer met temperaturen tussen 25 en 30 graden, of Hollands zomerweer met afwisselend zon en een bui en maxima tussen 20 en 25 graden.

Bron: Weeronline