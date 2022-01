Goed nieuws: einde pandemie lijkt in zicht, zegt directeur WHO

Kluge denkt dat omikron zo rond maart zestig procent van de Europese bevolking heeft besmet. Dat zijn positieve geluiden, want zodra de huidige door omikron gedomineerde golf in Europa afneemt, volgt mogelijk een maandenlange periode van immuniteit. Dat betekent dat er minder kans is op nieuwe besmettingen.

De WHO-directeur zegt dat dit te danken is aan vaccinatie en het feit dat veel mensen Covid hebben gehad. Ook speelt mee dat het binnenkort weer warmer weer wordt. Dan is het virus minder krachtig.

Terug als seizoensgriep

Als het eind dit jaar kouder wordt, keert Covid wel weer terug. Niet als pandemie, maar als seizoensgriep, verwacht Kluge. Hij spreekt van het einde van de pandemie.

Bron: AFP