Goed nieuws: het nieuwe woonprogramma ‘De moeite waard’ is binnenkort te zien

We hebben al Kopen zonder kijken, waarin stellen de zoektocht én aankoop van hun nieuwe woning uit handen geven. In Voor hetzelfde geld mogen partners een week proefwonen voordat ze beslissen: gaan ze terug naar de stad of kiezen ze voor een droomhuis voor hetzelfde geld? Allebei zijn het enorme kijkcijferhits op RTL4. Maar daar kan er best nog eentje bij, vinden ze bij de zender.

Niet in de laatste plaats omdat dit jaar de eveneens populaire langlopende serie Uitstel van executie tot een einde kwam. Genoeg ruimte dus voor een nieuw woonprogramma. In De moeite waard, gepresenteerd door Tijl Beckand, kopen kandidaten huizen om ze vervolgens op te knappen en met winst door te verkopen. Ook wel ‘flippen’ genaamd.

BOB SIKKES IS ER WEER BIJ

De stellen moeten zelf wel aan de slag, maar ze krijgen hulp van een oude bekende: bouwdeskundige Bob Sikkes, die ook een prominente rol heeft in Kopen zonder kijken. Bob staat de kandidaten met raad en daad bij.

In een podcast over het nieuwe programma vertelde Bob volgens Televizier al dat de opnames al enige tijd bezig zijn. Hij is verbaasd over hoe slecht de kandidaten zijn voorbereid. Des te meer reden om te kijken naar De moeite waard dus, vanaf september.

