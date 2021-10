Goed nieuws voor alle ‘Home Alone’-fans: Lego komt met het iconische McCallister-huis

Het is wel een hele klus om het huis van Kevin McCallister na te bouwen, want het bouwpakket bestaat uit maar liefst 3955 stukjes.

Legopoppetjes

Heb je de film al honderden keren gezien? Dat komt mooi uit, want dan kun je na het bouwen de bekende scènes met Kevin, moeder Kate en inbrekers Harry en Marv naspelen. Zij worden namelijk als legopoppetjes meegeleverd.

In detail

Aan alle details is gedacht. Zo kunnen de boeven via een kattenluikje naar binnen kijken en kan Kevin via een kabelbaan vanuit zijn boomhut ontsnappen. Ook het busje van de inbrekers zijn de makers niet vergeten. Hetzelfde geldt voor de kerstboom en de spuitbussen om het onhandige duo knock-out mee te gooien. Ja, echt aan alles hebben ze gedacht.

Jeugdherinneringen

Het Home Alone-huis is onderdeel van de Lego Ideas-serie, waarbij fans zelf ontwerpen kunnen maken. Het huis van Kevin McCallister is een idee van de 28-jarige Alex Storozhuk uit Oekraïne. “Zoals alle kinderen in de jaren negentig groeide ik op met Home Alone en de film heeft een speciaal plekje in mijn hart. Dit brengt nostalgie en jeugdherinneringen terug”, staat op de site van Lego.

Bron: Lego.