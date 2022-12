Goed nieuws voor fans: grote kans dat er volgende week op natuurijs geschaatst kan worden

Momenteel vriest het ’s nachts al behoorlijk. Op sommige plekken in het land werd het afgelopen nacht zelfs -7 graden. Overdag komen we nu nog telkens een paar graden boven nul uit. Maar daar komt verandering in.

Kouder weer in aantocht

Dit weekend wordt het overdag al rond het nulpunt. Na het weekend wordt het nog kouder. Voor de tijd van het jaar is 6 à 7 graden normaal, maar daar zullen we komende week niet in de buurt komen.

Kunnen we schaatsen?

Wouter van Bernebeek van Weerplaza vertelt aan het AD: “Het is in elk geval koud genoeg voor de schaatsbanen om open te kunnen. Voor echt natuurijs is het nog even afwachten hoe koud het daadwerkelijk wordt.”

Te weinig regen

“Plus: normaal gesproken heb je in deze tijd van het jaar veel ondergelopen weilanden die heel makkelijk bevriezen. Maar het heeft niet veel geregend afgelopen tijd, dus die zijn er nu niet”, vult hij aan.

Ondiep water

Als het een paar nachten achter elkaar -5 tot -7 graden wordt, kunnen we waarschijnlijk wel op ondiepe sloten schaatsen. “Maar dan wel echt op ondiep water”, waarschuwt hij.

Bron: Weerplaza