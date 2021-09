Goed nieuws voor fans van ‘Mamma mia’: het tweede deel staat nu online!

Dat betekent uit volle borst meezingen met de welbekende lading ABBA-liedjes.

Wachten wordt beloond

Het wachten voor fans duurde lang. Drie jaar geleden al ging het tweede deel van de zeer populaire Mamma mia-film in première. Vanzelfsprekend is het dus ook alweer een héle poos geleden sinds deze in de bioscoop te bewonderen was, maar online verscheen de film maar niet.

Geen Mamma Mia marathon

Daar is nu verandering in gekomen. Vanaf dinsdag is Mamma mia here we go again op Netflix te bekijken. Er is wel een nadeel: een Mamma mia-marathon zit er níet in. Het eerste deel van de reeks is juist van de streamingsdienst verwijderd.

Verhaallijn

Mocht je even een opfrissertje nodig hebben nu je het eerste deel niet kunt zien: in de tweede film zie je het verhaal over het huidige leven van de hoofdrolspelers, maar wordt er ook teruggeblikt op hun jongere jaren. Hierdoor zijn er ook nieuwe gezichten te zien. Meryl Streep speelt nog altijd de rol van Donna, maar de jongere variant van haar rol wordt gespeeld door Downton Abbey-ster Lily James.

Bron: RTL Boulevard