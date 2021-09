Goed nieuws voor iedereen die vandaag binnen moet blijven: ook vanavond nog heerlijk lang warm

Als we de weerexperts mogen geloven, tikt het kwik bijna overal in Nederland zeker de 26 graden aan rond lunchtijd. Heerlijk weer voor een duik in zee, bommetje in het zwembad of drankje op het terras, dus. Dat maakt die temperaturen die de afgelopen weken een tikkeltje tegenvielen toch weer even goed. En ook vanavond blijft het heerlijk weer om buiten te vertoeven. Rond 21.00 uur is het waarschijnlijk nog een graad of 20.

Warmste dag van de week

Meteoroloog William Huizinga van Buienradar laat aan RTL Nieuws weten dat het vandaag ‘uitzonderlijk warm’ is. “Deze temperaturen zouden in het hoogseizoen niet hebben misstaan”, vertelt hij. Het wordt in elk geval de warmste dag van de week.

Dat wil overigens niet zeggen dat het de rest van de week rotweer wordt. Integendeel: morgen belooft ook nog een zomerse dag te worden. Wel een graad of twee kouder dan vandaag, maar met een temperatuur van ruim in de 20 graden hebben we weinig te klagen. Wel adviseert Huizinga om een weer- of buienapp in de gaten te houden. De kans op flinke regen- en onweersbuien neemt in de loop van deze week toe.

Bron: RTL Nieuws