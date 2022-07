Het verhaal van Elisabeth, keizerin van Oostenrijk (1837-1898) spreekt nog altijd enorm tot de verbeelding. Ze wordt zelfs beschreven als een ‘Habsburgse popster en de eerste koninklijke beroemdheid’.

Wanneer Elisabeth van Oostenrijk, ook wel Sisi (of Sissi) genoemd, keizer Franz Joseph leert kennen, spat de liefde er vanaf. Het is geen geheim dat Franz Joseph op zoek is naar een bruid, omdat Oostenrijk een sterke keizerin nodig heeft en de monarchie een troonopvolger. Zijn keus valt op Sisi, maar niet iedereen is daar gelukkig mee. Wat lijkt te beginnen als een sprookje, loopt uit op een roerig liefdesverhaal.

Met het succes van bijvoorbeeld The Crown zien tv- en filmmakers dat het verhaal van Sisi wel eens een kijkcijferhit kan worden. Vorig jaar werd al de Netflix-serie The Empress aangekondigd, over het leven van Elisabeth. Deze serie moet nog dit jaar in de herfst verschijnen op Netflix.

Donkere kant

Maar er komt nog meer aan. Donderdag ging de film Corsage in première in de Duitse bioscopen. Filmcritici spreken van een donkerder en soms schokkende kijk op haar bestaan. De film belicht Sisi’s lijden onder de beperkingen van het hofleven.

Rond de jaarwisseling was al de zesdelige serie Sisi te zien op de NPO. Een serie die niet zo mierzoet was als de versie uit de jaren vijftig en zelfs verschillende stomende scènes bevat. De serie was zo’n succes dat het Duitse RTL+ heeft besloten tot een tweede seizoen, dat ook later dit jaar te zien moet zijn.

Tot slot is er nog een roman op komst van Karen Duve, die in september verschijnt. De schrijfster richt zich op Sisi als een ‘onontdekt feministisch icoon’.

Genoeg om je op te verheugen dus, als Sisi-liefhebber!

Bron: The Guardian