Goed nieuws voor vakantiegangers: mondkapje mag af in het vliegtuig

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet het Europese advies om de laatste coronamaatregelen ook los te laten, overneemt. Dat betekent dat vanaf volgende week de plicht om een mondkapje te dragen op de luchthaven en in het vliegtuig binnen Europa vervalt. Dat is volgens het ECDC (het Europese RIVM) en de Easa (de Europese luchtvaartautoriteit) mogelijk omdat het grootste deel van de Europeanen gevaccineerd is of genezen van het virus.

Advies mondkapje niet bindend

Het advies van de Europese en Nederlandse instellingen is niet bindend. Het kan dus wel zijn dat er vliegmaatschappijen zijn die hier nog wel andere regels voor hebben. Controleer dit voor vertrek om misverstanden te voorkomen.

Verhoogd risico en mondkapje

In de brief schrijft Kuipers verder: “Het RIVM adviseert aan reizigers die behoren tot een groep met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 om voor hun eigen bescherming een medisch mondneusmasker type IIR of een FFP-2-masker te dragen, vergelijkbaar met het advies in het openbaar vervoer.”

Isolatie na besmetting

Het RIVM heeft daarnaast ook opnieuw advies gegeven over de isolatie na besmetting met het coronavirus. Het advies op dat gebied blijft dat iemand na een positieve zelftest minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie gaat. Vanaf dag 5 mag die persoon uit isolatie indien minimaal 24 uur klachtenvrij. Dat advies blijft hetzelfde omdat het RIVM een consistent beleid wil blijven voeren rond de isolatieduur.

