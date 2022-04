Goed smeren op Koningsdag: kans op verbranden is zeer groot

Dat zou je misschien niet denken, want het wordt in het westen van het land maar zo’n 12 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 17 graden, maar bloedheet wordt het dus niet. Precies dát kan zo verraderlijk zijn.

Zonkracht 5 op Koningsdag

Want voor het eerst dit jaar loopt de zonkracht deze week op naar zonkracht 5. Dat begint al op dinsdag. Wanneer je bij zonkracht 5 met een onbeschermde huid de zon in gaat, kun je al binnen 15 tot 25 minuten verbranden.

Bewolking

En de kans is groot dat je op Koningsdag uren buiten doorbrengt. Dat wordt dus smeren! Ook wanneer het bewolkt is, want dat zal het woensdag af en toe zijn, is het belangrijk dat je je insmeert. Die UV-straling prikt namelijk zo door de wolken heen.

De rest van de week

Donderdag en vrijdag houdt zonkracht 5 aan. Dus ook als je op een van die dagen buiten komt, is het verstandig om je in te smeren. Dat blijft zoals het er nu uit ziet ook in het weekend zo. Na het weekend zal de zonkracht iets afnemen.

Spuit jij altijd een veel te grote klodder zonnebrandcrème uit de fles? Met dit trucje heb je altijd de juiste dosering:

Bron: Weeronline