Nederland telt elf officiële feestdagen en Goede Vrijdag is er één van. Op dagen als Pasen, Kerstmis en Pinksteren zijn we vrij, maar Goede Vrijdag is voor de meeste mensen een gewone werkdag.

Goede Vrijdag in cao

Helaas betekent een feestdag niet standaard dat je recht hebt op een vrije dag. José Kager, woordvoerder van de FNV, vertelt aan het AD dat werkgevers en werknemers in Nederland zelf in de cao mogen vastleggen welke feestdag een vrije dag is en welke niet. Volgens Kager zijn er steeds minder bedrijven die Goede Vrijdag bestempelen als een vrije dag. “In Nederland zijn we überhaupt geen koploper in vrije dagen”, stelt ze.

Eerder naar huis op Goede Vrijdag?

Ook arbeidsrechtadvocaat Mariska Aantjes vertelt aan de krant dat ze ziet dat bedrijven met feestdagen als Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag heel verschillend omgaan. Zo zijn ambtenaren vaak vrij, wordt er in de horeca doorgewerkt en werken sommige bedrijven op deze dagen met een onregelmatigheidtoeslag. “Soms staat er nog in de cao dat werknemers eerder weg mogen, net zoals op de dag voor Kerst’’, zegt Aantjes.

Geen officiële vrije dag

De FNV vindt het overigens geen noodzaak dat de regels rondom Goede Vrijdag gelijk worden getrokken voor alle werknemers. “Voor ons hoeft Goede Vrijdag geen nationale vrije dag te worden. We zien liever dat Bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag wordt, maar werkgevers vinden dat te duur. Daarom is het nu alleen om de vijf jaar zo.’’

