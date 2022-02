‘Goeroe’ van Doutzen overladen met kritiek vanwege Germaanse geneeskunde

In deze podcast spreekt Isa met Kelly. “Toen Kelly hoorde dat ze borstkanker had, bedankte ze voor het reguliere protocol. Ze wilde geen mammografie, geen punctie, geen chemo en geen bestraling. Ze wilde het op haar eigen manier doen”, schrijft Isa op Instagram. Twee jaar later was Kelly genezen. De Germaanse geneeskunde speelde daarbij een grote rol.

Germaanse geneeskunde

De Germaanse geneeskunde (GNM) is een alternatieve geneeswijze die beweert kanker te kunnen genezen. Volgens deze vorm van geneeskunde is kanker het gevolg van een traumatische gebeurtenis en dus kan kanker genezen worden door het traumatische conflict op te lossen. Dat zijn nogal wat uitspraken en daarom wordt GNM onwerkzaam en, door het afraden van andere geneeswijzen, zelfs risicovol bevonden.

Kritiek

Op Twitter krijgt Isa er dan ook flink van langs. Ze noemen wat ze zegt ‘niet goed wijs’ of zelfs ‘gevaarlijk’. Ook vragen mensen vragen zich af hoe Kelly kon weten dat ze borstkanker had zonder mammografie of punctie.

Het houdt niet op bij corona... pic.twitter.com/lI4hhn7aeS — JaapvDriel (@DrielJaapv) 17 februari 2022

Niet goed wijs. Desinformatie — ⓙⓞⓚⓔ (@Jokeopstap) 17 februari 2022

Ook Isa Kriens is vast haar verdienmodel aan het uitbreiden https://t.co/MD5b4ng8av #kwakzalver alert pic.twitter.com/MyXcds8VxG — ᗰEᐯᖇOᑌᗯ ᒍᑌᗪITᕼ | #teamOMNIDRAAD (@mevrouw_Judith) 17 februari 2022

Deze mevrouw #isakriens is ronduit gevaarlijk. Verschrikkelijk voor de familie van mensen die in deze #oplichters trappen. Kan @kassa_bnnvara of @opgelicht hier eens naar kijken? https://t.co/mvLQPdoDEc https://t.co/5eph6jcdZp — Prof em. dr. M.B. Pelicaen (@AmateurPelicaen) 17 februari 2022

Ik was helemaal zen. Toen kwam ik via een wappie-rabbithole terecht op de Wikipedia-pagina over Germaanse geneeskunde en nu ben ik: pic.twitter.com/gBKgflo8a1 — Nynke de Jong (@nynke) 17 februari 2022

Bron: Instagram, Twitter