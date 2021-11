Gommers: “Binnen 10 dagen dreigt code zwart, harde lockdown enige optie”

Code zwart betekent dat ziekenhuizen moeten kiezen wie ze nog kunnen helpen en wie niet. Zorgpersoneel moet dan op basis van niet-medische gronden, zoals leeftijd of overlevingskans, kiezen wie wel en wie niet een bed krijgt. Om zo’n rampscenario te voorkomen, roept hij het demissionaire kabinet op een harde lockdown in te voeren. Dat zei Gommers dinsdagavond tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer.

Code zwart dreigt

Die avond lagen er 488 coronapatiënten op een intensivecareafdeling. Vorige week belandden er per dag gemiddeld 41 nieuwe coronapatiënten op de ic. Gezien het personeelstekort is volgens Gommers’ eigen berekening sprake van code zwart bij de 651e coronapatiënt op de ic. In Nederland beschikken de ic’s over 1.066 bedden, maar daar liggen niet alleen coronapatiënten in. En opschalen naar meer ic-bedden, zoals het kabinet graag wil, gaat volgens Gommers zeer moeizaam.

Personeelstekort

Het personeelstekort is vooral ontstaan door de uitstroom van ic-personeel. Bovendien is er sprake van een hoog ziekteverzuim onder artsen en verpleegkundigen. Nu de besmettingen enorm oplopen en ook veel zorgpersoneel thuis in quarantaine zit, krijgen zij de roosters niet rond.

Harde lockdown

Gommers wil daarom eerder met het OMT in gesprek om over een lockdown te praten. Er zijn volgens de intensivist heel zware maatregelen nodig. Het kan volgens hem niet zo zijn dat we straks in code zwart zitten, terwijl het land nog open is. “Dat ik moet zeggen: ‘We geven palliatieve zorg aan je moeder, terwijl mensen nog aan winkelen zijn en in de kroeg zitten’.”

Pittige teksten net van Diederik Gommers tegen de Tweede Kamer: hij wil eerder met het OMT zitten, het liefst morgen, om over een lockdown te praten. ‘Omdat het zo belangrijk is dat we niet in code zwart terecht komen terwijl het land nog open is.’ pic.twitter.com/3U6qL95oAS — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) 23 november 2021

Bron: Twitter.