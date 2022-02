Gommers gaat door: hij stopt tóch niet deze maand als OMT-lid

Hij zou stoppen als adviseur van het kabinet, omdat zijn voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) eindigt.

Gommers blijft OMT-lid

Nu laat hij weten dat hij nog een tijdje lid blijft van het OMT, juist omdat we nu een nieuwe fase van de coronacrisis ingaan en het nog niet duidelijk is welke rol het OMT krijgt na dit ‘kantelpunt’. Gommers zou bij het OMT worden opgevolgd door Iwan van der Horst, maar voorlopig zal hij de vergaderingen dus nog zelf bijwonen.

Van Dissel is akkoord

OMT-voorzitter Jaap van Dissel is degene die bepaalt wie de vergaderingen mag bijwonen en in overleg met hem is besloten dat Gommers mag blijven, hoewel hij straks geen NVIC-voorzitter meer is.

Reactie Gommers

Gommers laat weten dat het voor hem nog altijd interessant is om in dit team te zitten: “Je wordt knotsgek van COVID-19 en we worden iedere keer verrast, maar als medicus is die ziekte heel boeiend. Vanuit medisch oogpunt vind ik het heel aantrekkelijk om daarover mee te denken.”

