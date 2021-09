Gordon geeft eindelijk opheldering over hoe het zit met hondje Toto

In een Instagram-post schrijft de zanger dat hij boos is dat er ‘onzinverhalen’ en ‘leugens’ over hem zijn verschenen. “Voor de zoveelste keer moet ik mezelf weer verdedigen tegen onzinverhalen en lasterlijke en smadelijke leugens die worden verspreid door Mediacourant.”

“Kotsmisselijk word ik er van”

Volgens Gordon verschijnen er gemiddeld zo’n drie artikelen per week die hem ‘als persoon en als tv-maker onderuithalen’. “Duidelijk is de boodschap niet goed overgekomen en riskeren ze alsnog een gang naar de rechter. Als dan ook nog ‘serieuze’ sites als Linda.nl schadelijke suggestieve onjuiste berichtgeving gaat overnemen is mijn grens bereikt. Ik moet nu weer een statement maken over mijn hond, kotsmisselijk word ik er van.”

“Gewoon mee”

Hoewel de zanger momenteel zonder zijn hondje in Dubai zit, betekent dat niet dat Toto in Nederland blijft. “Mijn hond gaat gewoon mee naar Dubai op 17 oktober, ik ben nu in UAE om mijn visum te regelen. Het is werkelijk waar zo schadelijk en schandelijk wat zogenaamde roddelsites weer aanrichten met hun leugens. Ga wat nuttigs doen voor de maatschappij en besteed je tijd aan iets wat mensen beter maakt in plaats van verziekt!”

Bron: Instagram.