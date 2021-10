Gordon kondigt relatiebreuk aan: ‘Sprookje is ten einde gekomen’

Waarom de twee uit elkaar zijn gegaan is niet bekend, maar volgens Gordon staan ze in ieder geval nog wel op goede voet met elkaar.

“We blijven goede vrienden”

“Helaas is ons sprookje ten einde gekomen en hebben Jeffrey en ik besloten tot ieder onze eigen weg te volgen. We hebben een geweldige tijd samen gehad en kijken daar met alle plezier op terug,” zo schrijft Gordon bij een kiekje van de twee. “We blijven goede vrienden en wensen elkaar niets dan goeds toe! Jeffrey is inmiddels weer in Nederland en ik reis op dit moment naar Brussel voor tv opnames. We vinden het beide heel jammer, maar het is wat het is. Mijn avontuur in Dubai zet ik onverminderd door!”

“Ik ben verliefd, hij is verliefd”

In augustus van dit jaar maakte Patty Brard in Shownieuws bekend dat Gordon en Jeffrey een setje waren samen. Gordon liet toen weten dat het grote leeftijdsverschil hem niet dwars zat. “Ik ben verliefd, hij is verliefd. Wat moet ik dan doen? Omdat het niet in het plaatje past, moet ik het voorbij laten gaan?”, zo reageerde hij tegen haar.

Bron: Instagram