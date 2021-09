Gracieus ouder worden: déze vier sterrenbeelden lukt dat het beste

Vrouwen met deze sterrenbeelden omarmen het ouder worden juist.

Schorpioen

Zijn het je goede genen of is het je ijzersterke discipline, Schorpioen? Jij lijkt maar niet ouder te worden. Je bent net als een goede wijn. Je was altijd al charmant, mysterieus, geestig en wijs, maar met de jaren word je dat alleen maar meer. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat je op latere leeftijd niet meer sexy wordt gevonden, verleiden is iets wat jij niet verleert.

Weegschaal

De Weegschaal is hét sterrenbeeld als het gaat om gracieus ouder worden. Hoe ouder je wordt, hoe meer je in balans komt en onzekerheden loslaat. Waar anderen moeite hebben met verjaren, en de tijd soms het liefst stil zetten, omarm jij het ouder worden juist. Je hebt er geen moeite mee om er een gezonde, sportieve levensstijl op na te houden, nooit gehad ook. Je artistieke bezigheden houden ook je geest scherp.

Steenbok

Jij bent vastbesloten om de 100 jaar in goede gezondheid te halen en Steenbok, als er iemand is die dat gaat lukken, ben jij het wel. Je bent energiek en gek op je werk. Aan met pensioen gaan, moet jij voorlopig niet denken. Hierdoor blijf je scherp en bij de tijd. Ook trek jij je niet veel aan van wat ‘ze’ zeggen. Kunnen bepaalde kledingstukken op latere leeftijd niet meer? Jij laat zien dat jij er nog uitstekend mee weg komt.

Vissen

Weet je wat het met jou is, Vissen? Je gaat zo makkelijk met de stroming mee. Zo ga je ook door het leven. Ouder worden hoort erbij, wat geeft het? Een grijze haar of rimpel hier en daar: je signaleert het, maar hecht er geen waarde aan. Wist je dat mensen met veel goede vrienden de neiging hebben om langer en gelukkiger te leven? Dat gaat zeker voor jou op, Vissen.

Bron: Prime woman.