Grafrechten verlengen of laten verlopen? Dít mooie alternatief kennen veel mensen nog niet

Radboud Spruit is grafkistenmaker en bracht op Twitter een alternatief voor het verlengen van grafrechten onder de aandacht. In plaats van wel of niet verlengen, kun je er namelijk ook voor kiezen om een graf te laten ruimen en de stoffelijke resten alsnog te laten cremeren. “Het biedt een ritueel om iets definitief op een mooie manier af te sluiten”, schreef Spruit op Twitter.

Grafrechten verlengen

Hoe gaat dat precies in zijn werk? Radboud Spruit vertelt: “Als iemand begraven is, heeft een van de nabestaanden de grafrechten. Op gewone begraafplaatsen is dat altijd een beperkte tijd, bijvoorbeeld tien, twintig of veertig jaar. Het is altijd minimaal tien jaar omdat deze periode van grafrust voor iedereen wettelijk is vastgelegd. Dat betekent dat niemand je lichaam in die tien jaar mag opgraven, tenzij bijvoorbeeld de rechter dat bepaalt. Op het moment dat die grafrechten verlopen en je doet niets, dan ben je alle rechten kwijt en heb je niets meer te zeggen over het graf. Dan kan de begraafplaats zelf bepalen wat ze ermee doen. Heel soms worden de stoffelijke resten dan dieper geplaatst, maar meestal wordt dit met andere geruimde stoffelijke resten in een apart graf geplaatst, een zogenaamd knekelgraf. Sommige mensen vinden dat een naar idee. ”

Hoge kosten begraafplaats

Op het moment dat de grafrechten verlengd moet worden, worstelen veel mensen daarmee. Ook al kom je er misschien niet zo vaak meer, het voelt toch niet goed om het grafrecht niet te verlengen. Maar het is zeker niet goedkoop om de grafrechten weer voor een nieuwe periode vast te leggen. “In kleine dorpen kan het gaan om een paar honderd euro, maar op grotere begraafplaatsen kan dat oplopen tot duizenden euro’s voor zo’n nieuwe periode. Veel mensen vinden dat zonde van het geld en laten het er dan maar bij”, aldus Spruit.

Alternatief verlopen grafrechten

Er is echter nog een alternatief dat niet veel mensen kennen: “Je kunt het graf bij het verlopen van de grafrechten ook laten ruimen. De stoffelijke resten worden dan opgegraven en door de begraafplaats in een kistje gestopt. Je kunt ook zelf een kistje kopen of maken waar de resten in worden gelegd. Vervolgens kun je zelf een afspraak maken bij een crematorium om die stoffelijke resten alsnog te laten cremeren. Dan krijg je de as mee en kun je dat vervolgens zelf thuis bewaren, uitstrooien of verdelen over de familie.”

De kosten voor deze alternatieve oplossing liggen (afhankelijk van de begraafplaats en het crematorium) gemiddeld zo rond de 1000 euro en zijn vaak een stuk lager dan de kosten voor het verlengen van de grafrechten. Wel kan dat erg verschillen tussen begraafplaatsen.