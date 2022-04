Gravin Eloise is genomineerd voor The Best Social Awards in déze categorie

Ze moet het opnemen tegen Nikkie de Jager, Rijk Hofman, Karsu Donmez, Hanna van Vliet, Bram Krikke en Quinty Misiedjan. Er kan vanaf vandaag tot en met 10 mei gestemd worden via de site van The Best Social.

Kids’ Choice Awards

Vooral die eerste is een ‘beruchte’ tegenstander: vorig jaar won gravin Eloise namelijk nét niet van Nikkie tijdens de Nickelodeon Kids’ Choice Award. Eloise, de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, deelt op Instagram en Tiktok veel van haar persoonlijke leven.

Hoewel ze zelf dus aardig open is, snapt ze niet dat ze soms zo onder een vergrootglas ligt: “Er wordt gelet op de kleinste dingen en alles wordt veel groter gemaakt dan het is”, zei ze daarover in de podcast Dunc & Co.

Geruchten

Onlangs nog ging er een gerucht rond dat Eloise zwanger zou zijn. Niet met haar vriend, op wie ze hoteldebotel verliefd is, maar met een vriendin van haar. Via Tiktok reageerde ze toen komisch op het gerucht: “Oh yes zwanger”, schreef ze sarcastisch bij een video waarop je haar eerst de geruchten ziet lezen en waarin ze daarna haar buik laat zien. De video werd toen binnen een paar uur tijd ruim 550.000 keer bekeken. Op de nominatie voor The Best Social heeft de gravin nog niet gereageerd.

Bron: The Best Social.