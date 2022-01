Gravin Eloise van Oranje in quarantaine na besmetting huisgenoot

Wanneer een huisgenoot besmet is met het coronavirus, is het de bedoeling dat je meteen thuis in quarantaine gaat. Ook moet je dan een zelftest of een test bij de GGD doen. In principe hoor je 10 dagen in quarantaine te gaan en kun je er eerder uit gaan als je een negatieve test hebt.

“Ik ben niet positief”

Eloise deelde vrijdagavond op haar Instagram een foto van Amsterdam met daarbij de tekst ‘quarantaine wandeling’. Vervolgens plaatste ze een selfie van zichzelf in haar Instagram Stories met de tekst ‘Ik ben niet positief, huisgenoot wel!’.

Eloise van Oranje Beeld Instagram @eloisevanoranje

Appartement met 2 vriendinnen

In september vorig jaar kreeg Eloise de nodige kritiek. Er ging in de media het verhaal rond dat ze een woning in Amsterdam had gekocht. Hierbij werd een link gelegd met de overspannen huizenmarkt en ‘voordelen’ van het lid zijn van de koninklijke familie. Eloise liet echter snel het geval weten dat dit niet het geval was. “Met ‘eigen plekje’ bedoel ik dat ik een appartement heb met 2 leuke vriendinnen en niet meer op de campus zit”, zo vertelde ze destijds op Instagram.

Bron: Instagram