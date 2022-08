‘Grease’-ster Olivia Newton-John (73) is overleden

Olivia is omringd door vrienden en familie overleden aan de gevolgen van borstkanker, staat er in het bericht op haar Facebookpagina, begeleid door een stralende foto van de actrice. “We vragen iedereen om de privacy van de familie te respecteren in deze moeilijke tijd”, is de boodschap.

Symbool van hoop

In 1992 kreeg Olivia borstkanker, waarvan ze in eerste instantie genas. In 2013 en in 2017 kwam de ziekte voor de tweede en derde keer terug, waarvan de laatste keer met uitzaaiingen in haar rug. “Olivia is ruim dertig jaar een symbool van hoop en triomf geweest door haar reis met borstkanker te delen. Haar helende inspiratie en vooruitstrevendheid met plantaardige medicatie wordt voortgezet door de Olivia Newton-John Foundation Fund”, schrijft haar man in de post. Ook roept hij op om deze organisatie te steunen.

Steunende reacties

De reacties onder het bericht stromen binnen. “Mijn hart is gebroken”, schrijft iemand. “Ik zal haar altijd herinneren als hoe ze in Grease was”, schrijft een ander. “Heel veel liefde en steun voor haar familie en vrienden”, klinkt het veel.

Olivia is wereldberoemd door haar rol van Sandy Olsson in de film Grease.

Bron: Facebook