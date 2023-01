Greta Thunberg is jarig (20): 20 dingen die we van de jonge klimaatactivist kunnen leren

Wie is Greta Thunberg?

Ze is het meisje dat in 2019 de Atlantische Oceaan overzeilde om een klimaatconferentie van de VN in New York bij te wonen. Daar gaf Greta Thunberg misschien wel haar bekendste speech ooit en sprak tegen wereldleiders de fameuze woorden: “Jullie komen allemaal naar ons jonge mensen voor hoop. Hoe durven jullie? Je hebt mijn dromen en mijn jeugd gestolen met je lege woorden.”

Al vóór deze bekende speech, die miljoenen keren is bekeken, weet Greta jongeren wereldwijd aan te sporen om in actie te komen. Na haar protest bij de Zweedse regering - waar ze een bord vasthield waarop ‘schoolstaking voor het klimaat’ stond - spijbelen wereldwijd 20.000 jongeren van school om zich bij haar protest te voegen. Een jaar later levert haar dat een van de inmiddels vier nominaties voor de Nobelprijs voor de Vrede op.

Voor haar activistische werk ontvangt Greta verschillende prijzen en wordt ze onder andere door het Amerikaanse nieuwsmagazine Time uitgeroepen tot één van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld.

Jeugd

Het activisme zit al sinds jonge leeftijd in Greta, dochter van acteur Svante Thunberg en operazangeres Malena Ernman. Als ze op haar achtste voor het eerst hoort over de klimaatverandering, begrijpt ze niet waarom er zo weinig aan wordt gedaan. De situatie maakt haar depressief, waarna het Syndroom van Asperger, een dwangstoornis (OCS) en selectief mutisme bij haar wordt vastgesteld.

Tegenwoordig is Greta niet alleen de bekendste klimaatactivist, maar ook de bekendste autisme activist. Haar diagnose houdt haar niet langer tegen, maar is volgens Greta een gift. Dat ze ‘anders’ is, noemt ze een superkracht.

Ze daagt haar ouders als tiener jarenlang uit om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door veganistisch te eten, aan upcycling te doen en niet meer per vliegtuig te reizen. Greta’s moeder gaf haar internationale carrière als operazangeres op, omdat ze zag hoeveel het klimaat voor haar dochter betekende en hoeveel kracht Greta kreeg toen ze zag dat ze daadwerkelijk verandering teweeg kon brengen, zo beweert haar vader.

Twintig lessen van Greta

Dat Greta de mensheid het een en ander kan bijbrengen, is duidelijk. Libelle verzamelde twintig lessen.

Politici, en volwassenen in het algemeen, zijn niet superieur aan jou. Neem geen genoegen met halve resultaten. Creëer een gevoel van urgentie. Niemand is te klein om dingen te veranderen. Je bent nooit te jong (of te oud) om een stem te hebben. Begin klein, maar leg de lat hoog. Omarm wie je bent. Negeer de nee-zeggers. Spreek je uit op de manier die voor jou logisch is. Gebruik feiten om de waarheid te zeggen, dan kan zelfs de top niet om je heen. Scheep jongeren niet af. Laat je niet afleiden en houd focus op je doel. De waarheid is belangrijker dan populariteit. Communiceer zowel beheerst als met emotie. Wees authentiek. Laat kritiek je niet tegenhouden om je doelen te bereiken. Doe wat je verkondigt. Vastberadenheid brengt je ver in het leven. Laat je ‘handicap’ je er niet van weerhouden om te doen waar je om geeft. Hou je gevoel voor humor, óók als er kritiek op jou of je plan is.

