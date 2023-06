Groeit je haar écht sneller in de zomer? Een expert geeft antwoord

Dermatoloog Tjinta Brinkhuizen vertelt aan Quest of je deze zomer nu wél of niet met je haardos de zon in zou moeten.

Tien procent

Hoewel de snelheid van je haargroei in de herfst- en wintermaanden door een melatoninetekort juist afneemt, neemt die in de warmere maanden volgens Brinkhuizen inderdaad toe. “Haren groeien ongeveer tien procent sneller in de zomer”, vertelt de dermatoloog aan Quest.

Vitamine D

Volgens Brinkhuizen zijn er verschillende verklaringen voor hoe dit kan. “De zon heeft direct invloed op de haargroei, omdat je dankzij de zon vitamine D aanmaakt in de huid. Die vitamine D zorgt ervoor dat de haarzakjes sneller groeien, en je haren dus ook.” Dat je vingernagels ook sneller groeien in de zomer, heeft ook met vitamine D te maken.

Hoge temperaturen

Bovendien zouden hoge temperaturen überhaupt bevorderlijk zijn voor je haargroei, vertelt Brinkhuizen. “Hoe warmer het is, hoe verder de bloedvaten open gaan staan. En hoe meer die openstaan, hoe meer zuurstof en andere voedingsmiddelen er naar je haren kunnen gaan.” Dit geldt overigens alleen voor de warmte van de zon, en niet voor die van styling-tools, zoals een stijl- of krultang.

Uv-bescherming voor je haar

Zonlicht, warmte en vitamine D zijn dus bevorderlijk voor de snelheid waarmee je haar groeit. Wel geldt, zoals met alles, dat je de zon het beste met mate opzoekt voor een snellere haargroei. Als je te veel uv-straling opvangt, kan dat je haar, net als je huid, beschadigen. En dat werkt juist weer averechts. Zit je toch graag wat vaker in de zon, dan is het dus belangrijk om je haren van uv-bescherming te voorzien.

Bron: MAX Vandaag, Quest