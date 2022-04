Anouk bij Jinek Beeld Jinek

Groot, groter, grootst: Anouk wil trouwen tijdens haar concert op het Malieveld

Hoewel haar eerste twee huwelijken in het geheim waren, gooit zangeres Anouk (47) het dit jaar over een andere boeg. Dit keer wil namelijk trouwen onder toeziend oog van een bomvol Malieveld! In juni 2022 treedt zij daar voor het eerst sinds jaren op en als het aan haar ligt, grijpt ze die gelegenheid gelijk aan voor haar trouwerij. Dat vertelde ze vrijdagavond in Jinek.