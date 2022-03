Groot nieuws! Maxime en Leroy gaan trouwen

“JAAA!”, schrijft Maxime enthousiast bij de prachtige foto’s van het huwelijksaanzoek. De liefde spat er duidelijk vanaf op de foto’s.

Cameraman

Maxime en Leroy zijn sinds augustus 2020 samen. De twee leerden elkaar kennen in Frankrijk, tijdens de opnames van Chateau Meiland. Leroy werkte als cameraman aan het razend populaire programma mee. De vonk sloeg toen al snel over tussen die twee.

Gezinnetje

Het stel maakte vorig jaar in maart bekend dat ze samen een kindje verwachtten. Op 14 september is dochter Vivé geboren. “Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons”, schreef Máxime toen. Maxime heeft al een dochter, Claire, uit een eerdere relatie. Afgelopen week zijn de tortelduifjes nog samen met Claire en Vivé naar een ruimer optrekje in Noordwijk verhuisd.

Bron: Instagram