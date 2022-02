Loretta had het in Koffietijd regelmatig over haar hondje Flip en zorgde er ook altijd voor dat er voldoende dierenonderwerpen in het programma voorbij kwamen. Vandaag is er op het Instagram-account van Koffietijd een filmpje te zien van het hondje, met daarbij de tekst: Rust zacht lieve Flip, we gaan je missen’.

Grote liefde

Loretta maakte er bepaald geen geheim van dat Flip een belangrijke rol speelde in haar leven. In interviews had ze het regelmatig over haar viervoeter en in een gesprek met KRO Magazine onthulde ze een paar jaar geleden nog dat ze haar hondje het liefst elke dag meenam naar de opnames van Koffietijd, maar dat hij daar niet meer welkom was. “Hij leidt mij en anderen te veel af”, zo verklaarde ze destijds. “Toch wil ik hem weer vaker gaan meenemen, want ik houd er wel van als er links of rechts iets onverwachts gebeurt.”

Bron: Instagram, Mediacourant