De vakantie naar Kos ter waarde van tienduizenden euro’s, de luxe sportauto en het peperdure nieuwe optrekje in Emmen zijn niet de dingen waar de kijkers over vallen.

Kasboek van de familie van Vasco Rouw

Iedere maand wordt er zo’n € 130.000 bijgeschreven op de rekening van de familie Rouw. Vasco is wat je noemt een selfmade miljonair. Op zijn vijftiende stopt hij met de mavo om een gamebedrijf te beginnen. Inmiddels is de ondernemer multimiljonair en verdient hij zijn geld onder andere met het geven van advies en het investeren in crypto.

Vooral dat laatste blijkt een gevoelig onderwerp. Of hij zijn geld op een eerlijke manier verdient, is iets waar de meningen over verschillen.

Omstreden cryptoboer

Terwijl Vasco en zijn vrouw Tamara hun nieuwe boerderij met een prijskaartje van 1,2 miljoen euro bekijken en daarna genieten van hun vakantie, zijn de kijkers thuis met heel andere dingen bezig. Zo is Vasco verschillende keren in het nieuws gekomen vanwege oplichtingspraktijken.

Zelfs Tim Hofman, de maker van Boos die onder andere het schandaal rondom The Voice aan het licht bracht, heeft hem al eens een bezoekje gebracht. Het zaakje rondom Xpose, een omstreden cryptomunt waar Vasco Rouw zijn naam aan verbond, blijkt nogal te stinken. Meerdere mensen blijven met lege handen achter nadat ze (grote) sommen geld inleggen voor de munt.

Kritiek op EO

De kijkers vinden het ongelofelijk dat uitgerekend de EO de miljonair een podium biedt. Iemand die op frauduleuze manieren geld verdient over de rug van anderen zou geen zendtijd moeten krijgen, menen sommige kijkers.

