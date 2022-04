Grote storing bij NS legt al het treinverkeer plat

“Alle treinen van NS met een geplande vertrektijd vóór 17.00 uur, zullen niet rijden”, laat de spoorwegmaatschappij weten.

NS kampt met grote storing

“Door een technische storing kampt NS op dit moment met grote problemen en zullen de NS-treinen tenminste tot 17.00 uur niet rijden”, klinkt het bericht van NS. Door de storing is er geen enkel reisadvies te zien. “De reisadviezen in de reisplanner bevatten geen vertragingen of uitgevallen treinen. Op de stations kunnen we zelfs geen enkele informatie geven. We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren.”

Treinen die ondanks de NS-storing wél rijden

‘Ga niet op reis’, adviseert de NS. Toch rijdt een handjevol treinen wel, namelijk die op de trajecten van regionale vervoerders. Maar ook daarbij kan er voorlopig geen actuele reisinformatie gegeven worden.

Gefrustreerde reizigers

Mensen die al onderweg waren met de trein hebben óf net geluk, óf net pech. De een is nog net aangekomen op het station van bestemming, de ander moet vervangend vervoer zien te regelen. Zelf, want de NS legt uit dat het ‘niet mogelijk is om op deze schaal bussen in te zetten’.

Er komt geen businzet. Het is helaas niet mogelijk om op deze schaal bussen in te zetten. Je kan het beste even overleggen met ons personeel op het station als je aan het reizen bent. ^WW — NS online (@NS_online) 3 april 2022

Balen voor de mensen die een dagje uit gepland of een belangrijke afspraak hadden, of zelfs hun vliegtuig moeten halen op Schiphol. Op Twitter uiten reizigers hun frustratie en vragen en bieden ze hulp.

Kom je vast te zitten in f*cking Roosendaal vanwege een landelijke trein storing.

Gaat er slechts één bus vervangend vervoer, naar.... Etten-Leur 🙄

Moet maar, stapje voor stapje komen we wel in Sittard. @NS_online #NS #treinleven #storing #trein #NS pic.twitter.com/ruI9pSZYhm — Milo en Tijger (@Kitten07508151) 3 april 2022

Beste @NS_online, is het mogelijk #liftgezocht te lanceren voor iedereen die vervoer zoekt in verband met de #treinstoring ? — Dees (@caseofdees) 3 april 2022

Moet er toevallig iemand van #Nijmegen naar #Breda? Ik ga over een half uur rijden om twee gestrande vrienden op te halen, als iemand mee wil rijden, let me know! #treinstoring #ns #treinleven — Nelleke Arn⭕️ut (@NellekeArnout) 3 april 2022

Met wie kunnen we meerijden naar Utrecht vandaag? Vanuit Groningen? #treinstoring #liften — Suzanne H (@sznn_h) 3 april 2022

📣 OPROEP 📣



Rijdt er zo iemand van Station Woerden naar Utrecht CS? Ik zou graag meewillen 🥺👉👈#ns #nsplat #treinstoring #liftgezocht — Meester Frank Fissa (@Frankzinnig) 3 april 2022

Bron: NS