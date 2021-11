Grote vaccinatiepiek: nog nét voor kerst een QR-code

De persconferentie van 2 november lijkt veel mensen te hebben overgehaald om toch een vaccinatie te halen. Het kabinet hoopt met meer thuiswerken, de herinvoering van de mondkapjesplicht en een uitgebreide coronapas het virus opnieuw terug te dringen. De drukte in de ziekenhuizen blijft snel toenemen.

Stijging

Deze nieuwe maatregelen zorgen voor een vaccinatiepiek. Verschillende regio’s meldden een toeloop bij prikbussen en pop-uplocaties waar mensen zonder afspraak een prik kunnen halen. Ook bij de landelijke telefoonlijn waar mensen een afspraak kunnen inplannen was het druk, zegt koepelorganisatie GGD-GHOR.

Volgens RTL Nieuws hebben per dag 13.000 mensen zich laten inenten op een vrije inloop-locatie. Dat is een stuk meer dan de dagen voor de persconferentie. Toen gingen zo’n 5.000 mensen per dag een prik halen. Bovendien worden deze week meer vaccinatie-afspraken gemaakt. Eerst waren dit er 10.000 per dag, terwijl de teller nu op 18.039 staat.

Nét voor kerst

Voor het Janssen-vaccin heb je maar één prik nodig en heb je na 28 dagen een geldige QR-code. Bij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna duurt dit langer, omdat je twee prikken nodig hebt. Tussen de prikken zit vier weken en na de tweede vaccinatie moet je nog twee weken wachten. Pas na zes weken krijg je dus een geldige QR-code. Kortom: als je deze week of volgende week laat inenten, heb je nét op tijd een coronapas voor de feestdagen.

De zorg geeft antwoord: heeft Nederland corona onderschat?

Bron: RTL Nieuws.