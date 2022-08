Grote weersomslag op komst: van hittegolf naar dagenlang regen en onweersbuien

En dat is goed nieuws voor iedereen die de hittegolf juist hekelt: verkoeling is onderweg!

Regen en onweersbuien

Vanaf maandag gaat het namelijk flink regenen en onweren. Die regen houdt de rest van de week aan. Wat onweer betreft springen maandag en woensdag er bovenuit: dan zijn de onweersbuien het hevigst.

Verkoeling

Verkoeling is er niet gelijk vanaf maandag. De temperaturen gaan pas vanaf woensdag dalen. Maandag en dinsdag wordt het nog 30 graden. In combinatie met de buien kan dat voor een behoorlijk broeierig gevoel zorgen.

Temperatuurdaling

Woensdag zet de daling in: dan wordt het 27 à 28 graden. Nog steeds behoorlijk warm dus. Vanaf donderdag is de hittegolf officieel voorbij. Zowel donderdag als vrijdag wordt het zo’n 24 graden.

Veranderende windrichting

Onweer na een tropisch warme periode is niet ongebruikelijk, maar nu weegt ook de veranderende windrichting mee. Dankzij de oostelijke wind hebben we nu te maken met warmte en droogte. Zondag draait de wind naar het westen en krijgen we vochtige lucht vanuit de oceaan.

Goed voor de plantjes?

Je denkt misschien dat de buien goed zijn tegen de droogte in ons land. Helaas werkt het niet zo simpel. De bodem is inmiddels door de droogte namelijk heel hard geworden, waardoor het lastig water opneemt.

Geniet met mate: zon kan ook gevaarlijk zijn

We schrijven wel dat je nog even moet genieten van het zonnetje nu het nog kan, maar doe dat natuurlijk wel veilig. Sinds gisteren is het Nationaal Hitteplan weer ingegaan. Dit doet het RIVM niet voor niks. De hitte kan vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, gevaarlijk zijn. Gezondheidsproblemen liggen op de loer, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, uitdroging en een hitteberoerte. Geniet dus met mate. Smeer je in en zoek de schaduw regelmatig op!

Zul je altijd zien: net als jij naar buiten moet, begint het keihard te regenen. Ellendig, maar in het kader van ‘je moet zelf de slingers ophangen’ kun je er wel het beste van maken. Kijk maar:

