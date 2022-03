‘GTST’-acteur Kiefer Zwart neemt afscheid van Meerdijk: “Het was me een waar genoegen”

“Het was mij een waar genoegen om deze rol te mogen spelen”, schrijft hij.

Kiefer Zwart als dokter Roman van Loon

Op Instagram deelt Kiefer een aantal foto's van zijn tijd als dokter Roman in GTST. Hierin laat hij weten dat hij met veel plezier terugkijkt op zijn tijd in Meerdijk. “Zonder Saskia, Evi en Christy geen Roman. Ik wil eigenlijk iedereen individueel bedanken maar zo’n lange post ga ik jullie niet aandoen. Heel veel liefde voor iedereen”, schrijft hij.

De Nederlandse McDreamy

Afgelopen zomer, vlak voor de beruchte cliffhanger, zagen we Kiefer voor het eerst in Goede tijden verschijnen. Hij werd al snel ‘de Nederlandse McDreamy’ genoemd, omdat hij de rol van huisarts op zich nam. McDreamy is een verwijzing naar de knappe artsen in Grey's Anatomy. Hij viel goed in de smaak en kreeg zelfs zijn eigen spin-off, die te zien was op Videoland.

In backstage beelden verklapt Kiefer dat het niet goed met de huisarts gaat aflopen. Toch lijk de acteur er vrede mee te hebben: “Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad bij GTST”, vertelt hij. “Als ik kijk hoe ik de eerste dag heel zenuwachtig en groen binnenkwam, vergeleken met nu dan denk ik: jeetje, wat heb ik toch een vette tijd gehad. Toffe dingen gedaan en hele vette scènes gespeeld. Het was een hele, hele toffe uitdaging.”

Bron: RTL Boulevard