In de nieuwste aflevering van de podcast vertelt de actrice: “Ik ben er niet heel veel meer mee bezig, maar ik heb het nog niet helemaal verwerkt.” Ook GTST-ster Sophie Bouquet is aanwezig in het gesprek. Aan haar biecht Noël op dat ze wel eens onzeker is. Vooral over haar lichaam.

Ongezonde eetgewoontes

Als Noël daar verder over uitweidt, vertelt ze: “Ik ben altijd al wel een chubby kind geweest. Ik heb vooral veel last gehad van het feit dat ik dikker was dan de rest...” Die overtuiging zorgde voor ongezonde eetgewoontes. “Ik heb mezelf wel echt shit aangedaan.”

Halve appel

Zo biecht ze op dat er ook momenten waren waarop ze niet of minder at. Wat ze dan wel at, liet ze afhangen van wat de mensen om haar heen aten. “Ik was altijd heel erg bang dat mensen dachten dat ik dik was omdat ik veel at - wat helemaal niet zo was, maar je wil dat dan ontkrachten. Dus ik was heel erg gefixeerd op andermans eetgewoontes. Als een ander een appel at, at ik een halve”.

Weinig diversiteit

Dit gebeurde volgens Noël vooral omdat er volgens haar te weinig mensen waren, bijvoorbeeld op televisie, die eruitzagen zoals zij. “Je hebt geen voorbeelden waar je naar kan opkijken.”

Nog niet helemaal verwerkt

De actrice vertelt in de podcast dat ze nu niet veel meer bezig is met eten. “Drie jaar geleden voelde ik dat ik me niet meer hoefde te verstoppen. Maar er zijn nog steeds dagen waarop ik me minder lekker in mijn vel voel. “Ik straf mezelf niet meer in mijn eetgewoontes, maar ik heb het nog niet helemaal verwerkt.”

Bron: GTST De podcast