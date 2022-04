Na Alex (14), Axel (13), Xela (12), Lexa (11), Xael (10), Xeal (9), Exla (6), Leax (5), Xale (3), Elax (2) en Alxe (1) is het Gwenny en Marino gelukt om met een nieuwe lettercombinatie te komen.

Gezin is compleet

De kleine Laex is geboren op 4 april. “Aanvankelijk dachten we dat Laex een jongetje zouden zijn, maar het bleek toch een meisje te zijn. De stand is nu 8-5 in het voordeel van de meisjes. En ja, er zijn nog lettercombinaties mogelijk”, vertelt Gwenny in gesprek met het AD.

Toch is er geen gezinsuitbreiding op komst. “We hebben altijd gezegd dat als we thuis met twaalf kinderen aan tafel zouden zitten, ons gezin compleet zou zijn en daar houden we ons aan.”

Puzzel

Gwenny en Marino zijn gek op ‘leven in de brouwerij’ en hebben altijd een groot gezin voor ogen gehad. Dat dit hen gegund is, is een droom die uitkomt. Kers op de taart zijn de bijzondere namen van hun kinderen.

Het puzzelwerk begon met de komst van hun oudste, Alex, vernoemd naar de vader van Marino. Sinds hij geboren is, hebben Gwenny en Marino er een sport van gemaakt om van de vier letters steeds een nieuwe kindernaam te maken. “Voor ons is dat niet verwarrend. We zijn het gewoon. De leerkrachten op school hebben er wel iets meer moeite mee.”

Bron: AD