Ha! Deze 6 groenten groeien op een bijzondere manier

Je had, net al wij, vast geen idee hoe de volgende groente- en fruitsoorten groeien. Interessant!

1. Witlof

Veel mensen kwamen er dankzij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw achter dat rood- en witlof in het donker groeit. Witlof is een tweejaarsgroente. Op het land groeien de zaadjes uit tot wortels, die worden gerooid en in een vriescel in winterslaap gehouden. Vervolgens worden ze in porties hieruit gehaald om ze in drie weken in het donker echt witlof te laten worden. Witlof groeit in het donker, omdat de lofjes anders verkleuren. Ze worden dan groen in plaats van mooi wit.

Witlofboer Rob en Yvon in Boer zoekt vrouw. Beeld Screenshot KRO-NCRV

2. Spruitjes

Spruitjes worden vaak als kleine kooltjes gezien, maar toch zijn ze niet echt te vergelijken. Spruitjes zijn eigenlijk de okselknoppen van spruitkool. Kortom: ze groeien in de okselholten van deze koolplant. Dat ziet er bijzonder uit!

Spruitjes Beeld Getty Images

3. Kappertjes

Kappertjes zijn plantknoppen die prachtige bloemen tot leven brengen als ze niet voor de bloei worden geplukt.

Kappertjes Beeld Getty Images

4. Prei

Prei heeft ontzettend mooie, paarse bloemen. De prei is een tweejarig gewas en gaat prachtig bloeien in het tweede jaar, om vervolgens zaden te produceren. Op een gegeven moment barst het ‘hoedje’ los en wordt de bloem zichtbaar.

Preibloem Beeld Getty Images/

5. Pinda’s

Wist je dat pinda’s ondergronds groeien? Een pinda is geen noot, maar een peulvrucht, en groeit onder de grond. Probeer ze eens thuis te kweken en ontdek zelf hoe gemakkelijk dit is.

Pinda's Beeld Getty Images

6. Cashewnoten

Ook cashewnoten zou je niet direct tot de categorie groente en fruit rekenen. Maar technisch gezien zijn het de zaden van de cashew-appel.

Cashew-appels Beeld Getty Images

Bron: Fine dining lovers.