Ha! Op déze dag keert de nazomer toch nog even terug

De afgelopen dagen konden we genieten van zomerse temperaturen. Met een graadje of 25 was het heerlijk toeven in de buitenlucht. De zon liet zich regelmatig zien. Ook al was de zomer nog zo nat, in de tweede week van september konden we toch nog proeven van zomerse sferen.

Regen en onweer

Dat is nu even voorbij. De komende dagen en het weekend blijven grauw, bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen week. Met een graadje of 19 à 20 is het nog steeds niet ijskoud, maar zonnen is er niet meer bij.

Daarbij geldt in verschillende delen van het land code geel. Er staan vooral vrijdag pittige regen- en onweersbuien op de planning, vooral in het oosten van het land. Aan de kust blijft het droog en in het noordwesten laat de zon zich zelfs af en toe zien.

Maandag

Na een grauw weekend ben je misschien al helemaal klaar met het herfstweer, maar geen zorgen. Aan het begin van volgende week laat de zomer zich nog even zien. Maandag wordt het namelijk tussen de 20 en 23 graden. Dat lijkt misschien niet zo heel heet, maar dankzij het matige windje kan het behoorlijk warm aanvoelen. Daarbij blijft het op de meeste plaatsen droog en piept de zon regelmatig tussen de wolken door.

Dinsdag

Dat heerlijke weer houdt dinsdag nog even aan. Met 25 graden wordt het dan zomers warm. Aan het einde van die dag zal het weer echter omslaan en is er kans op regen- en onweersbuien.

Vergeet je je maandag niet in te smeren? Zo weet je zeker dat je altijd de juiste dosering zonnebrandcrème hebt.

Bron: Weer.nl