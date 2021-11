Haal je dikste winterjas en handschoenen maar uit de kast: het wordt ijskoud

Vandaag en morgen valt het allemaal nog mee, en hebben we te maken met redelijk rustig herfstweer. Morgen wordt het een grijze dag waarbij het zonnetje zich af en toe laat zien, maar er ook een klein beetje regen kan vallen.

Koud en guur

Als we meteoroloog William Huizinga van Buienradar moeten geloven, slaat het weer vanaf vrijdag om. “De gevoelstemperatuur is rond het vriespunt. Aan de kust ligt de temperatuur qua gevoel zelfs onder de nul”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws. Mocht je de luxe hebben om binnen te blijven, dan kun je dat maar beter doen. Er is namelijk die dag ook grote kans op winterse buien met regen, natte sneeuw en hagel. Daarnaast komt er ook een stevige wind uit het zuiden die resulteert in windkracht 7 aan de kust. “Die wind maakt het ook zo koud en guur. Het wordt echt waterkoud.”

Fris weekend

Ook in het weekend blijft het fris met temperaturen van maximaal 5 graden. Gelukkig is de wind wel iets minder krachtig dan vrijdag, waardoor het toch minder nat en guur aanvoelt. Toch blijft het wel wisselvallig. “Als er neerslag valt, gaat het opnieuw om winterse buien met regen, hagel en natte sneeuw.” In de nacht naar zondag daalt de temperatuur in het binnenland naar het vriespunt, wat betekent dat automobilisten moeten opletten voor gladde wegen. Ook maandagochtend kun je maar beter je krabber gereed houden en voorzichtig rijden. “Het lijken heldere nachten te worden, waardoor de kans op krabben en lokale gladheid groter is”, aldus Huizinga.

