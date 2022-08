Haal meer uit het leven: 7 redenen om aan mindfulness te doen

Libelle samen met MindfulnessFabriek

Door de hectiek van alledag kan het leven soms langs je heen gaan. Misschien ben je aan het piekeren over een presentatie op werk, of vlieg je het hele weekend van hot naar her met de (klein)kinderen. Zonde, want daardoor ‘mis’ je het hier en nu. Mindfulness helpt om je aandacht op het heden te richten en je emoties en gedachten te reguleren. Het gevolg: minder stress en meer geluk. Twijfel je of mindfulness iets voor jou is? Deze voordelen halen je vast over de streep.

Het verschil tussen mindfulness en meditatie Meditatie is bedoeld om de ‘aandachtsspier’ te trainen, hier moet je echt voor gaan zitten. Mindfulness is meer een manier van leven, het bezitten van een vaardigheid waardoor je bewuster in het leven staat. Meditatie kan hier een onderdeel van zijn.

1. Geen slapeloze nachten

Piekergedachten slaan vaak toe in de nacht, op het moment dat je juist wil ontspannen. En vervolgens word je alleen maar onrustiger, want ‘wat als ik de dag niet volhoud met weinig slaap?’ Mindfulness oefeningen kunnen hierbij helpen, door piekergedachten los te laten en meer te focussen op het hier en nu. Zo wordt het niet alleen rustiger in je hoofd, maar óók in je lijf, en val je vanzelf in slaap.

2. Mentale en fysieke klachten

Stress, angst en spanningen kunnen voor mentale en fysieke klachten zorgen. Denk aan een depressie, gespannen spieren of hoofdpijn. Mindfulness is een goed medicijn tegen stress en wordt bijvoorbeeld aangeraden bij een burn-out. Het piekeren wordt minder en je ervaart meer rust in je hoofd. En dat zorgt er weer voor dat je lichaam zich ontspant.

3. Een betere concentratie

Wist je dat mindfulness tot een betere concentratie leidt? Je leeft meer in het moment, en hebt daardoor minder last van afleidingen en meer aandacht voor dat waar je echt mee bezig bent. Met als gevolg: betere prestaties én een hogere productiviteit.

4. Probeer het nu gratis

Misschien twijfel je nog of mindfulness bij jou past. Dan is dit een mooi moment om het te proberen, want bij MindfulnessFabriek kan je nu een gratis training volgen! Dat kan op locatie, maar ook online. Als je je vóór 1 september inschrijft voor de training Mindfulness MBSR Plus of Premium, krijg je de gehele training t.w.v. € 995,- gratis aangeboden*. Een mooie kans om te kijken of het iets voor jou is.

Het verschil tussen de trainingen:



• Mindfulness MBSR Plus: de officiële MBSR mindfulness training met 8 bijeenkomsten van 2,5 uur op een van de 50 locaties of online, plus 12 live online lessen over thema’s uit het dagelijks leven.

• Mindfulness Premium: een geheel verzorgd mindfulness-weekend met overnachting op een boerderij, in het midden van het land.

5. Beslist optimist

Wist je dat mindfulness je optimistischer en creatiever maakt? De vaardigheid zorgt ervoor dat je vaker in kansen en mogelijkheden denkt, in plaats van in risico’s en beperkingen. Dat ‘out of the box’ denken geeft je creativiteit ook nog eens een boost.

6. Omgaan met emoties, van jezelf én van anderen

Een verhoogd bewustzijn betekent ook bewuster zijn van je emoties. Wat voel je in je lichaam? En waar voel je dit? Bij mindfulness merk je de emoties op, zonder hierover te oordelen of ze te veranderen. Die acceptatie zorgt er ook voor dat je meer inlevingsvermogen krijgt en de emoties en het gedrag van anderen beter kan begrijpen.

7. Geniet van het leven

Leven in het hier en nu, minder stress, optimistisch in het leven staan... Het zijn een aantal belangrijke redenen om aan mindfulness te willen doen. En als je die vaardigheid eenmaal onder die knie hebt, zal het je zeker lukken om meer uit het leven te halen en optimaal te genieten.

Geluk en betekenis in het leven

MindfulnessFabriek geeft al ruim 15 jaar mindfulness trainingen, op verschillende plekken in Nederland en online. De trainingen helpen je om beter om te gaan met stress en de drukte van alledag, en geluk en betekenis in het leven te vinden. De inhoud is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Nieuwsgierig? Schrijf je vóór 1 september 2022 in voor de training MBSR Plus of Premium en probeer het gratis uit.

*De mindfulness training MBSR Plus of Premium wordt vergoed vanuit je STAP-budget van de Rijksoverheid. MindfulnessFabriek neemt na aanmelding telefonisch contact met je op om hier meer informatie over te geven.