Groep acht is een ingewikkeld jaar voor een kind van elf, weet Libelle’s Barbara. Maar gelukkig was daar juf Carolien. “Positief blijven is het toverwoord in het onderwijs.”

Ik ben net op tijd, trek bezweet mijn jas uit en vouw mezelf op het kleine stoeltje. Het is warm in het klaslokaal en het ruikt er altijd naar mandarijntjes. Aan de muren hangen de tekeningen van het laatste project. Het is rustig, maar dat is de stilte na de storm van de dertig kinderen die hier de hele dag lief en leed hebben gedeeld.

De juf is er nog niet, dus ik trek snel een laatje open. Ik vind het kleine stilleven van de door een kind haastig opgeborgen etui, schriften, liniaal en weggemoffelde losse papiertjes altijd ontroerend. Ik heb een 10-minutengesprek over onze jongste zoon. Groep acht, een ingewikkeld jaar voor een kind van elf. Servet en tafellaken, dat werk.

Het is een levendig ventje met een soms onnavolgbare gedachtegang en veel frustratie als volwassenen hem niet kunnen volgen. Maar juf Carolien denkt altijd met hem mee. Maakt samen met hem een plan. Stelt hem gerust als hij zenuwachtig is. Vergeeft hem onbesuisd gedrag. Geeft hem werkjes op maat om hem extra uit te dagen. Moet om hem lachen als hij weer een bizarre ingeving heeft. Trekt elke week een uurtje uit om hem één-op-één positieve aandacht te geven. Want positief blijven is het toverwoord in het onderwijs. Had ieder kind maar een juf Carolien. Hadden we allemaal maar een juf Carolien.