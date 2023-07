Halina Reijn deelt haar prachtige transformatie (én een belangrijke boodschap)

Ook geeft ze haar volgers een belangrijke boodschap over zelfliefde en acceptatie mee.

Fysieke en mentale veranderingen

‘Drie jaar geleden hing ik mijn toneelkostuum voorgoed aan de wilgen’, begint Halina Reijn haar bericht. ‘Van continu bewegend podiumbeest ging ik naar stoelzittende schrijver, in het land van cola en hamburgers. Mijn lichaam werd zachter en ronder (wat ik oprecht sensueel en prachtig vond), maar ik werd ook trager en stijver’, vervolgt ze. Als gevolg van die leefstijl in haar nieuwe baan voelde ze steeds minder de connectie met haar lijf, zegt ze. ‘Ik voelde me mentaal vaak slecht en deed dutjes met chocoladerepen en koek’, vertelt ze daarover.

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door halinareijn (@halinareijn) op 24 Jul 2023 om 1:04 PDT

Lichamelijke transformatie Halina Reijn

Een bekende introduceerde een methode die voor verandering zou zorgen en die ook wordt gebruikt door onder meer Isa Hoes en Heleen van Rooyen. ‘Toen ik zag hoe mijn zus @leonorareijn als een deerne rondsprong, vroeg ik me af welke drug zij door haar thee roerde. Dat bleek een programma dat gericht is op krachttraining en gezonde voeding (@dageen.nl)’.

Sinds Halina aan haar nieuwe leefstijl begon, beweegt ze dagelijks, eet ze gezonder, kookt ze vaak thuis en zet ze minstens tienduizend stappen per dag. En dat werpt zijn vruchten af. ‘Ik heb meer energie, ben vrolijker, minder vergeetachtig en heb levenszin. Een gezondere levensstijl voor de lange termijn is op wat voor manier je het ook doet, aangenaam’, vertelt ze over het grootste voordeel van haar nieuwe leefstijl.

Belangrijke boodschap

Zangeres Anouk, die vorige week ook haar afgetrainde lichaam met haar volgers deelde, kon - net als Isa Hoes en Heleen van Royen - rekenen op een boel kritiek. Halina heeft dan ook een belangrijke boodschap voor haar volgers. ‘We leven godzijdank in een tijd waarin we verschillende lichaamstypes meer dan ooit omarmen, maar wat betreft het ideaalbeeld van het (vrouwelijk) lichaam, hebben we nog altijd een lange weg te gaan’, schrijft ze.

Ze begint dan ook bij het omarmen van zichzelf, in de hoop dat anderen dat ook doen. ‘Hoe mijn lijf er ook uit ziet, ik probeer het vol liefde te accepteren’, sluit ze haar bericht af.

Bron: Instagram