Halina Reijn reageert op ‘haat’ van Rob Goossens in ‘De slimste mens’

RTL boulevard-presentator Rob vertelt op 13 juli in De slimste mens dat hij vader is geworden en dit best nog wel een uitdaging vindt. Hij zegt allerlei opvoedboeken in huis te hebben gehaald, omdat hij zijn kersverse kind graag goed opvoedt.

Niet zoals Halina

Het onderwerp gebruikt hij vervolgens om zijn ‘haat’ richting actrice Halina Reijn wereldkundig te maken. “Als ik nou een boek schrijf met de titel ‘Halina Reijn worden.’ Elk hoofdstuk staat dan in het teken van iets dat Halina kenmerkt en wat je moet doen om je kind uiteindelijk Halina te laten worden. Het is dan met het idee dat als je dat allemaal omdraait dat je in ieder geval voorkomt dat je kind wordt zoals Halina.”

Op Twitter liet journalist Sheila Sitalsing weten zijn ‘grapje’ niet te waarderen.

er zit nu iemand op tv die net een nieuw kind heeft en 'een leuk opvoedboek' gaat schrijven maar dan écht origineel

als er een god was zou ze ons behoeden voor elke nieuwe ouder die denkt dat íemand zit te wachten op de miljoenmiljardste pulp van de miljoenmiljardste jonge ouder — sheila sitalsing (@sheilasitalsing) 13 juli 2022

Op de tweet van Sheila reageerde Rob met harde woorden:

Er zit nu een volkskrantcolumnist te twitteren die zo humorloos is dat ze totaal miste dat mijn verhaal gewoon een lange aanloop was om mijn haat voor Halina Reijn met de wereld te delen. Alsof ik dat boek echt ga schrijven, kom nou toch #deslimstemens https://t.co/iOyHzKULNP — Rob Goossens (@GoosR) 13 juli 2022

Reactie van Halina

Halina bleef lange tijd stil, maar plaatste nu zelf ook een reactie op Twitter, waarin ze laat weten dat ze is geschrokken van Robs woorden. “Je hebt het waarschijnlijk anders bedoeld en de context miste misschien in de artikelen... maar vergeet nooit dat woorden kracht hebben en aankomen”, kaatst ze terug.

Ik las het ook. Je hebt het waarschijnlijk anders bedoelt en de context miste misschien in de artikelen maar vergeet nooit dat woorden kracht hebben en aankomen. En @FallonvdMeeren heeft een bloeiend bedrijf waar ik in NL heel graag weer mee samen zou werken. Veel liefs — Halina Reijn (@halinareijn) 23 juli 2022

Wisselende meningen over Rob

De reacties op Rob Goossens variëren per week. Eerder lieten kijkers weten positief verrast te zijn, wat een aantal afleveringen later veranderde toen hij Mandy Woelkens, hoofdredacteur van Linda.Meiden, ‘onnodig’ wegspeelde met zijn antwoorden.

Bron: Twitter