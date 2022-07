Halo highlighting is dé zomerse haartrend van nu (en zo doe je het zelf)

Er zijn verschillende verftechnieken waarmee je je lokken een boost kunt geven, en de nieuwste is halo highlighting. Een techniek waarmee je meer diepte aan je haar geeft en tegelijkertijd je gezicht ‘shapet’, oftewel mooi laat uitkomen. Ook fijn: het kost je niet je natuurlijke haarkleur.

Halo highlighting: zo ga je te werk

Allereerst is het belangrijk dat je goede verf kiest. De kleur die je gebruikt voor deze techniek is in dezelfde tint als je eigen haarkleur, maar dan iets lichter. Als je niet goed weet welke kleur je moet kiezen, laat je dan voor de zekerheid adviseren. Het is de bedoeling dat het lijkt alsof de voorkant van je haar lichter is geworden door de zon, dus kies een kleur die niet té licht is.

Stap 1: Verdeel je haar

Voordat je aan de slag gaat met verf, is het belangrijk dat je je haar verdeelt. Dan gaat het vooral om de plukken aansluitend op je haargrens. Laat de haren tot vijf centimeter vanaf je haargrens (van oor tot oor) voor je gezicht hangen. Deze ga je verven. Doe de rest in een staart of knot naar achteren. Hier kom je niet aan. Het haar dat los hangt, is als een haarband om je hoofd.

Stap 2: Kies de haartjes die je wil verven

Halo highlighting is supersubtiel, dus het is belangrijk dat je geen grote plukken haar gaat verven. Pak met een dunne kam dunne sprietjes haar tussen de voorste lokken (die op je haargrens) vandaan. Dit is de eerste rij haren die je gaat verven. Daarna werk je naar achteren door. Doe in totaal drie rijen haar in totaal in de verf.

Stap 3: Verven

Het beste kun je de verf aanbrengen met de folietechniek: de babyhaartjes verf je en verpak je daarna in een stuk aluminiumfolie. Dit zorgt ervoor dat de verf niet gaat lekken en daarmee geen vlekken in de rest van je haar geeft. Verf steeds per rij. Begin bij de haargrens en werk zo door naar het midden van je hoofd. Let op: alleen de plukken die je los hebt hangen.

Stap 4: Laat inwerken

Hoe lang je de verf moet laten inwerken, is afhankelijk van welke je gebruikt. Kijk goed op het pakje of raadpleeg je kapper. Spoel dan goed uit en droog goed met een föhn. Voilà! Je zomerse coupe is klaar.

Als je het spannend vindt om dit zelf te doen, vraag het dan vooral aan je kapper. Als hij of zij de trend nog niet kent (en als je kijken makkelijker vindt dan lezen) laat dan vooral onderstaande video even zien.

Zo komt het eruit te zien

Doe vooral wat inspiratie op met de foto’s van vrouwen die je voorgingen.

Bron: Instagram