Handig: deze zomer vind je op honderden plekken gratis zonnebrandcrème

We weten het iinmiddels wel: zonnebrandcrème is belangrijk om je huid te beschermen tegen de zon. Toch vergeten veel mensen hun tube crème wanneer ze in de zomer een dagje weggaan. Gelukkig is daar dit jaar een goede oplossing voor.

Gratis zonnebrandcrème

Door heel het land vind je deze zomer dispensers met gratis zonnebrandcrème. De dispensers zijn te vinden op festivals zoals Best Kept Secret en de Zwarte Cross, maar ook op vaste locaties in parken en bij scholen en sportclubs.

Ziekenhuis VieCuri in de gemeente Venlo-Venray in Limburg is een van de initiatiefnemers. Woordvoerder Liset Spreuwenberg vertelt er het volgende over tegen NOS: “Onze dermatoloog Karen van Poppelen kwam op het idee om uit de coronaperiode overgebleven desinfectiepalen om te bouwen tot zonnebranddispensers.” Dat idee werd enthousiast ontvangen en al snel was er vraag naar meer. Inmiddels voorziet het ziekenhuis in samenwerking met het KWF ruim 120 basisscholen in Noord-Limburg van gratis zonnebrandcrème.

Belangrijke investering

Ook in de gemeente Katwijk, waar veel toeristen urenlang onbeschermd op het strand liggen, wordt er deze zomer gratis zonnebrandcrème uitgedeeld, meldt NOS in hetzelfde artikel. “Het kost geld, een paar duizend euro, maar we vinden de gezondheid van onze inwoners en bezoekers heel belangrijk”, aldus wethouder Jacco Knape. “Voor onze toeristen vinden we het mooi, maar we zien dat mensen onbeschermd van de zon genieten en in Katwijk is dat bovengemiddeld veel en dat is niet goed.”

Zonnebrandcrème smeren lijkt eenvoudig, maar wist je dat veel mensen het niet correct doen? Een dermatoloog legt het uit:

Bron: NOS