Handig: dít kun je doen met overgebleven restjes kaarsvet

Maak er opnieuw kaarsen van

Stel nu dat je verschillende potjes met restjes hebt, dan is het helemaal niet zo’n gek idee om al deze restjes samen te voegen in een pannetje, ze au bain-marie (in een pan of schaal boven een pan kokend water) te laten smelten en vervolgens het mengsel in een leuk glas of mal te gieten. Steek meteen een kaarslont er in en je hebt weer een gloednieuwe kaars die waarschijnlijk een mix is van al je favoriete geuren! Of maak eens zo’n hippe, gedraaide kaars.

Piepende deur

Heb jij een deur die wel érg piept als je hem open of dicht doet? Dan kan kaarsvet zomaar dé oplossing zijn. Het enige wat je hoeft te doen, is wat kaarsvet te smelten, de scharnieren uit je deur te halen en deze er goed mee in te smeren. Het vet zal een laagje om de scharnieren vormen, wat ervoor zorgt dat de deur niet meer zo kraakt.

Nooit meer vieze voegen

Het schoonmaken van de voegen in je badkamer is misschien wel één van de vervelendste klussen die er bestaan. Gelukkig kun je met kaarsvet een beschermend laagje over je schoongemaakte voegen leggen, zodat ze voortaan schoon blijven. Het enige wat je hoeft te doen is kaarsvet smelten en het snel op je schone voegen smeren. Je zult zien dat het eenmaal opgedroogd een beschermend laagje vormt over je schone voeg.

Geurzakjes maken

Schraap al het overgebleven kaarsvet uit het glas, hak het in stukjes en stop het in een zakje dat je in je kledingkast of je auto hangt. Zo heb je constant een lekker subtiel geurtje om je heen. Wel een beetje oppassen dat de zakjes niet in de volle zon liggen/hangen...

Bron: VT Wonen