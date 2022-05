Handig: in noodgevallen chatten of sms’en in plaats van bellen met de 112NL app

Iedereen kan de 112NL app gebruiken in noodgevallen en het is zeker raadzaam om deze app te downloaden en installeren op je telefoon. Omdat deze app een chatfunctie heeft, kun je berichten krijgen en versturen als je in nood zit en je bijvoorbeeld moeite hebt met praten, of slechthorend of doof bent.

Ook als je moeite hebt met de Nederlandse of Engelse taal biedt de app uitkomst. De app vertaalt het gesprek namelijk in jouw taal.

De meldkamer kan dus supersnel actie ondernemen. Je kunt zelf geen chat beginnen. Een medewerker van de meldkamer kan een chatgesprek starten als je met de app 112NL belt. Die begint onmiddellijk een chat als hij merkt dat het telefoongesprek niet goed verloopt. Je ontvangt dan een notificatie wanneer de chat begonnen is en bij nieuwe chatberichten van de meldkamer.

INSTALLEREN VAN DE APP

Zo installeer je het. De 112NL app moet je eerst downloaden: hier downloaden voor iOS (Apple) en hier voor Android.

Na het downloaden van de 112NL app kun je aangeven wat jouw persoonlijke kenmerken zijn. Bijvoorbeeld welke taal je spreekt of dat je slechthorend bent. Deze informatie en je locatie worden bij een melding meegestuurd naar de meldkamer. Zo kan de medewerker van de meldkamer je beter en sneller helpen.

112 BEREIKEN VIA SMS

Wat doe je als bellen lastig voor je is? Dan kun je ook via sms contact met een meldkamer zoeken om een noodgeval te melden. Dit heet e-sms.

Als je een e-sms gebruikt vanaf een Android toestel, verstuurt je mobiele telefoon zelf ook meteen je precieze locatie naar de meldkamer.

Om e-sms te gebruiken, moet je je vooraf aanmelden. Dat is eenmalig. Nadat je bent aangemeld, kunt je op elk moment via sms in contact komen met de meldkamer.

Aanmelden doe je zo: sms het woord ‘aanmelden’ naar 112. Je ontvangt een sms terug met de vraag de aanmelding te bevestigen. Dat doe je door de woorden ‘aanmelden akkoord’ te sms’en naar 112.

CALAMITEITEN IN DE TREIN

Ook de NS heeft een speciaal WhatsApp- of sms-nummer. Namelijk 06-13181318. Hier kun je overlast of onveilige situaties melden en sta je direct in contact met de meldkamer van de NS.

Meer informatie staat op deze site.

Bron: Politie