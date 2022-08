Handig: Tikkie komt met een functie om de rekening met een groep te verdelen

Betaalapp Tikkie komt met een oplossing. Zij lanceren een nieuwe functie die vooral handig is voor groepen.

Tikkie komt met Groepie

Deze functie heeft de toepasselijke naam Groepie gekregen. Via deze functie kan iedereen aangeven hoeveel-ie heeft betaald. Zo kun je ook bonnetjes invoeren. De app rekent vervolgens uit aan wie jij nog iets moet betalen of juist van wie je nog geld krijgt. Zo hoef je er zelf geen rekenmachine bij te pakken.

Groepsactiviteiten

ABN AMRO, de bank die de populaire app Tikkie heeft bedacht, zag aan de omschrijvingen bij betaalverzoeken al dat de app vaak voor groepsactiviteiten wordt gebruikt. Denk aan een etentje, avondje stappen, vrijgezellenfeestje, weekendje weg of vakantie met een grote groep.

Dag rekenmachine

Het grote voordeel van deze nieuwe functie? Je hebt je rekenmachine-app of andere rekentool niet meer nodig: “Schakelen tussen verschillende apps of tools voor kostenverrekening hoeft niet meer. Verrekenen kan nu ook in Tikkie”, aldus Rogier Brinker van Tikkie.

WhatsApp

Je andere favoriete app, WhatsApp, komt ook met een boel nieuwe functies. Daar worden wij behoorlijk blij van. Zo kun je groepsapps straks stilletjes verlaten en hoeft niemand meer te zien dat je online bent. Lees er hier alles over.

Bron: RTL Nieuws