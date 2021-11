Handige ezelsbrug: zó weet je of je ergens een mondkapje op moet

Gelukkig is er een handige ezelsbrug: in alle publieke binnenruimtes waar je je toegangs-QR moet laten zien, hoef je geen mondkapje op. Het type mondkapje maakt overigens niet uit, dus je kan ook zelf aan de slag en je eigen mondkapje maken!

QR-code

In de horeca moet je je QR-code laten zien. Daar hoef je dus geen mondkapje op. Niet als je zit, niet als je loopt. In winkels laat je geen QR-code zien, en moet je dus wél een mondkapje op. Makkelijk, toch?

Niet besmettelijk

Dit werkt zo omdat je met een geldige QR-code al aantoont dat je niet (erg) besmettelijk bent. Een mondkapje dragen is dan overbodig. Op andere openbare plekken, zoals winkels en kappers, laat je die QR-code niet zien en weten mensen dus niet zeker of je besmettelijk bent of niet. Daar doe je voor de zekerheid dus wel je mondkapje op.

Buiten

In de publieke buitenruimte, zoals op straat of in een park, laat je geen QR-code zien. Daar hoef je ook geen mondkapje op, omdat het buiten is. Buiten is het makkelijker afstand te houden en besmet je minder gauw iemand anders dan wanneer je binnen bij elkaar in de buurt bent.

Andere veranderingen

Behalve de QR- en mondkapjesregels zijn er nog meer dingen veranderd sinds vrijdag. Hier lees je alle maatregelen nog eens rustig na. Ook legden we uit hoe het nou zit met de 2G en 3G-wetgeving die wordt voorbereid én wat de laatste quarantaineregels zijn. Take care!

Bron: Rijksoverheid.