Hannah Goslar (93), de beste vriendin van Anne Frank, is overleden

De joodse Hannah werd in Duitsland geboren, maar emigreerde met de rest van de familie naar Amsterdam na de machtsovername in 1933 door de nazi’s. Hier leerde ze ook Anne Frank kennen. De twee meisjes gingen destijds samen naar school. Anne noemt Hannah in haar dagboek ‘Hanneli’.

Laatste ontmoeting in Bergen-Belsen

Toen de familie Frank in 1942 moest onderduiken, verloren de twee elkaar uit het oog. Hannah werd zelf een jaar later met haar vader, jongere zus en grootouders door de Gestapo gearresteerd en naar concentratiekamp Bergen-Belsen gedeporteerd. Daar kwam ze Anne nog eenmalig tegen, kort voor haar dood. Uiteindelijk overleefden Hannah en haar zus als enigen van de familie de oorlog.

Boek en film

Hannah vertrok in 1947 naar het toenmalige Palestina en werd daar verpleegkundige. Ze trouwde met Walter Pick en kreeg samen met hem twee kinderen. Hannah schreef een boek ‘Anne Frank, mijn beste vriendin’ en later kwam er ook nog een film uit ‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’, die gebaseerd is op het leven van Hannah. Deze film won vorig jaar de Gouden Film Award op het Nederlandse Film Festival. Hannah was ook nog te zien in de documentaire De laatste zeven maanden van Anne Frank. Deze ontving een International Emmy Award.

“We konden altijd een beroep op haar doen”

Op de website van de Anne Frank Stichting staat dat Hannah veel voor de stichting heeft gedaan. “We konden altijd een beroep op haar doen”. De laatste keer dat Hannah ze in het Anne Frank Huis was, was in oktober 2012. Hannah zal begraven worden in Jeruzalem, de stad waar ze woonde.

Bron: Anne Frank Stichting, NOS