Hanneke grapt dat ze op 83-jarige leeftijd een soort ‘bionisch’ mens is. “Ik heb nieuwe lenzen in mijn oog, een paar kunsttanden, een stuk ijzer in mijn voet en een verkleinde maag.” Dat veel jonge vrouwen tegenwoordig botox gebruiken snapt ze niet. “Waarom? Mijn eigen gezicht vind ik te oud voor veel make-up, maar ik hou er wel van. Dus het is balanceren op een bejaard koord.”

“Voor je het weet krijgen ze prostaatkanker”

De voormalig presentatrice vertelt dat ze inmiddels op een punt in haar leven is dat ze een man niet meer mist. “Dat je met zo’n 80-plusser in bed moet liggen: visualiseer dát eens. En voor je het weet krijgen ze prostaatkanker en moet je iemand verzorgen.”

“Sindsdien lijk ik wel gelukkig”

Dat ze geen man meer hoeft, heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat ze vandaag de dag erg lekker in haar vel zit. Iets wat niet altijd zo is geweest. “Nadat een paar tv-klussen stopten, werd ik een beetje down. Gelukkig was er toen een fantastische psychiater. Mijn zoon Gijs vindt dat ik ook nogal ben opgeknapt van het pilletje dat ze me voorschreef. Elke dag een heel klein beetje en sindsdien lijk ik wel gewoon gelukkig.”

