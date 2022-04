De 69-jarige illusionist werd in korte tijd twee keer in het ziekenhuis opgenomen wegens erge misselijkheid en braken. Nu blijkt dat te komen door een extreem tekort aan calcium en magnesium in combinatie met zijn medicatie.

Hans Kazàn in en uit het ziekenhuis

Hans lag vorige maand ook al twee weken in het ziekenhuis. Eind maart werd hij naar huis gestuurd. Hij zou extreem veel maagzuur aanmaken en dat zou met een pilletje worden opgelost, werd tegen hem gezegd. Even ging het goed, tot het vlak na zijn verjaardag op 25 maart toch weer misging. Hij werd weer zo misselijk dat hij opnieuw naar het ziekenhuis moest. Hans kreeg sondevoeding, infusen en meerdere injecties, maar niks leek te helpen.

‘Deprimerend’

Daar werd de illusionist behoorlijk moedeloos van: “Het was hopeloos. Vooral omdat ik me niet beter voelde worden. Niets werkte. Ik ben een rasoptimist, maar toen zag ik alles heel somber in. Echt waar, iedereen die mij kent weet dat ik altijd wel een lichtpuntje zie. Maar dit keer niet. Ik dacht: ik word nooit meer beter. Dat vooruitzicht vond ik zo deprimerend”, aldus Hans tegen Story. Gelukkig is de oorzaak nu bekend en gaat het beter.

Magnesiumtekort en calciumtekort

Magnesium en calcium zijn twee belangrijke mineralen die je lichaam nodig heeft. Een tekort hieraan kan ernstige gevolgen hebben. Lees hier hoe je een magnesiumtekort herkent en voorkomt en lees hier hoe je dat doet in geval van een calciumtekort.

