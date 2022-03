Hans Kazàn eindelijk weer thuis! “Het was een heftige tocht”

De 68-jarige illusionist werd met spoed opgenomen nadat hij misselijk was. Al drie weken hield hij geen eten binnen waardoor hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Spanje, waar een groot deel van de familie woont. Zijn vrouw Wendy had Hans naar het ziekenhuis gestuurd, omdat ze het niet vertrouwde.

Daar moest Hans aan het infuus en kreeg hij allerlei onderzoeken. “Spaanse ziekenhuizen zijn heel precies, dus ze wilden alles uitsluiten. Ik kreeg een hersenscan en mijn borstkas werd onderzocht. Maar ik bleek gelukkig geen enge dingen te hebben”, zegt hij.

Na lange onzekerheid kreeg de illusionist vorige week goed nieuws: hij bleek last te hebben van overtollig maagzuur. “Ik bleek allergisch te zijn voor de medicijnen die ik slik. Daar ben ik meteen mee gestopt.”

Lekkere bouillon

Inmiddels is hij thuis in Zuid-Spanje, en gaat het stukken beter. “Sinds gisteren heb ik wat bouillon gedronken die Wendy had gemaakt. Zo lekker, en het bleef gelukkig binnen.” Hans gaat nu aansterken en hoopt in april naar Nederland te reizen voor een optreden in Dokkum. “Ik verheug me er heel erg op het normale leven weer op te pakken. Heerlijk.”

